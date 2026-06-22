Економіка США на шляху до обвалу — експерт

Макростратег Генрік Зеберг знову застеріг, що економіка США наближається до рецесії на тлі дедалі слабших показників ринку праці. На його думку, сповільнення темпів створення нових робочих місць є прямою загрозою для зростання ВВП, а відповідно — і для динаміки фондового ринку

За словами економіста, існує лише один справді ключовий фактор для зростання ВВП США — здатність економіки створювати робочі місця. Кореляція між показником зайнятості поза сільським господарством (NFP) та річним зростанням ВВП є практично стовідсотковою. Тож якщо ринок праці зупиняється, зупиняється і вся економіка.

Подібні попередження від Зеберга звучали і раніше: ще у січні економіст звертав увагу на різке погіршення статистики щодо робочих місць у США, наголошуючи, що дані виявилися значно слабшими, ніж повідомлялося спочатку — і це може означати, що рецесія вже на горизонті.

В основі нового аналізу Зеберга — співвідношення між зростанням кількості робочих місць поза сільським господарством та робочою силою. За його даними, цей показник впав до позначки приблизно 2,2 — порівняно з піком вище 7,0 у 2022 році, зафіксованим невдовзі після пандемії. Наразі індикатор перебуває нижче рівнів, які спостерігалися на початку кожної рецесії в США з початку 1970-х років, включно зі спадами 1973–75, 1980, 1981–82, 1990–91, 2001, 2008–09 та 2020 років.

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Хоча економіка формально ще не увійшла в рецесію, на думку економіста, тенденція свідчить про суттєву втрату імпульсу. Теза Зеберга базується на ідеї, що економічне зростання залежить насамперед від здатності генерувати нові робочі місця: тривале сповільнення на ринку праці зрештою позначиться на споживчих витратах, бізнес-активності та загальному ВВП. За його прогнозом, річне зростання ВВП США наразі становить 2,7%, навіть попри те, що індикатори ринку праці продовжують слабшати. Якщо темпи створення робочих місць застигнуть, економічне зростання, ймовірно, теж сповільниться, що підвищить ризики рецесії.

Економіст також звернув увагу на зростання заявок на отримання допомоги з безробіття, сповільнення зайнятості в приватному секторі та зростаюче навантаження на споживачів — усе це, за його словами, ознаки того, що економіка слабшає попри сильні офіційні дані та рекордні максимуми на фондовому ринку. Примітно, що Зеберг продовжує наполягати: ринки перебувають на завершальній стадії бульбашки активів, підживленої ліквідністю. Хоча раніше він прогнозував ще одне фінальне ралі ризикових активів, економіст і далі попереджає про зростання ризиків рецесії на тлі погіршення стану ринку праці.

У своїх останніх ринкових коментарях Зеберг зазначив, що економіка США рухається до рецесії, яка може спровокувати різку корекцію на ринку акцій та інших ризикових активів. Серед причин такого прогнозу він назвав слабшання показників бізнес-циклу, сповільнення зростання зайнятості, надмірно високі оцінки активів та зростання рівня заборгованості.

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Джерело: Finbold.