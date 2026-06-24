У Резерв+ тимчасово призупинили деякі сервіси

У застосунку Резерв+ тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи

Про це повідомило Міністерство оборони України у своєму Telegram.

Рішення ухвалили, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери — тобто проблема пов’язана не з самим застосунком, а з обміном даними між державними реєстрами.

Подібні технічні паузи в роботі окремих функцій Резерв+ вже траплялися раніше: система неодноразово відмовляла в оформленні відстрочки через те, що в державних реєстрах були відсутні або неповні дані про особу з інвалідністю — і користувачам доводилося оновлювати інформацію через ЦНАП, ОСЗН чи Пенсійний фонд.

Тимчасово можуть бути недоступні три функції: подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн, а також перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

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У Міноборони наголосили на важливому нюансі: пауза не впливає на вже чинні відстрочки і не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав. Тобто йдеться лише про тимчасову технічну паузу в оформленні нових заяв чи оновленні даних, а не про скасування самого права.

Після відновлення стабільного обміну даними між реєстрами послуги знову стануть доступними в Резерв+. Міноборони повідомить про це додатково.

Нагадаємо, що Резерв+ протягом останнього року активно розширював функціонал саме у напрямку відстрочок для людей з інвалідністю та їхніх родин — зокрема, у застосунку з’явилися онлайн-відстрочки для батьків дітей з інвалідністю та для подружжя, де один із партнерів має І або ІІ групу інвалідності. Збій саме в цьому напрямку особливо чутливий, оскільки торкається категорії користувачів, для яких офлайн-альтернатива (особисті візити до ТЦК чи ЦНАП) може бути особливо складною.

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