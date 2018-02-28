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Укрпочта
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Укрпочта
28.02.2018
Укрпошта ускорит доставку отправлений и запустит новые марушруты
21.02.2018
В Укрпоште можно воспользоваться услугами одного из банков
06.02.2018
Мобильное приложение и платежи картой: Укрпошта поделилась планами на 2018 год
23.01.2018
Укрпошта сообщила о задержках в доставке отправлений
05.01.2018
Украинцы нашли еще один способ обойти ограничения на зарубежные посылки
04.01.2018
В НБУ считают, что Укрпоште не место на банковском рынке
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
28.12.2017
Укрпошта должна привести в Украину PayPal — Омелян
27.12.2017
НБУ разрешил Укрпоште получить финансовую лицензию
26.12.2017
Укрпошта предложила украинским экспортерам новый способ приема платежей
20.12.2017
Укрпошта и Нова пошта предупредили о задержках отправлений
07.12.2017
Укрпошта назвала критерии выбора банка для покупки
01.12.2017
Минфин выступил против покупки банка «Укрпоштой»
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
29.11.2017
НБУ не поддерживает возможную покупку «Укрпоштой» банка
29.11.2017
«Укрпошта» рассматривает возможность покупки банка
23.11.2017
Назван лидер по переводу средств среди небанковских платежных систем Украины
20.10.2017
Укрпочта поднимает тарифы на пересылку всех почтовых отправлений
18.10.2017
Укрпочта снизила стоимость доставки для продавцов крупнейшего маркетплейса
29.09.2017
Укрпочта запустила возможность интеграции API для услуги Укрпочта Экспресс
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