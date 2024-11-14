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Поліція повідомила про підозру ексголові одного з банків

14.11.2024 18:00
Дарія Шуть
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Колишній голова правління одного з українських банків та ексдиректор підприємства-позичальника провернули оборудку на майже 22 млн грн. За це фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна

Поліція повідомила про підозру ексголові одного з банків

Фото: npu.gov.ua

Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, керівництво неназваного банку та комерційна компанія підписали низку договорів про надання позичальнику так званих овердрафтів (кредитний ліміт). Тобто банк кредитував клієнта, після чого той міг проводити розрахунки навіть за умови відсутності на рахунку грошей.

За такою схемою фінустанова надала компанії кредит із лімітом у понад 20 млн грн. Заздалегідь розуміючи, що кредитні кошти не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, сторони підписали документи без проведення належної перевірки позичальника. Після цього кредит був наданий товариству в повному обсязі.

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Після перерахунку кредитних коштів компанія придбала за них іноземну валюту та згодом переказала її за кордон компаніям-нерезидентам у Туреччині. Відповідно до укладених фіктивних контрактів з представниками іноземних компаній, фірма-позичальник нібито внесла попередню оплату за постачання товарів. В подальшому гроші були виведені в готівку афілійованими зі зловмисниками фізичними особами.

Згодом банк визнали неплатоспроможним, а усі зобов’язання по виплатах перейшли до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У результаті протиправних дій банку ФГВФО зазнав збитків на майже 22 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління банку та ексдиректору підприємства-позичальника по ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Нагадаємо, колишні топпосадовці банку «Фінанси та Кредит» підозрюються у розтраті майна фінустанови у складі злочинної організації на суму понад 608 млн грн. Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили розслідування справи щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» та скерували до суду обвинувальний акт.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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