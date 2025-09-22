close-btn
НКЦПФР доповнила список SCAM-проєктів

22.09.2025 18:40
Ольга Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодня дбає про захист інвесторів і регулярно повідомляє громадськість про фінансові проєкти, які можуть бути ризиковими

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

Тож, згідно з даними НКЦПФР, до списку сумнівних інвестпроєктів додались наступні:

  • Школа трейдингу Михайла Рудковського;
  • TFH/Topfin;
  • Trade Bino.

Станом на сьогодні список містить 447 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівним інвестиційним проєктом вважається діяльність із ознаками недобросовісного залучення коштів чи активів інвесторів, зокрема за відсутності ліцензій і прозорої інформації.

Цікаве по темі: Голова НКЦПФР анонсував цифрові зміни у системі пенсійних накопичень

Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Також ми писали, що НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів. В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство НКЦПФР розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

Раніше ми писали, що в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Крім того, НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії.

