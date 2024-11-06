Зеленський підписав закон для боротьби з дропами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11043 щодо розширення повноважень Нацбанку та інших нововведень у банківській сфері

Ухвалення цього закону було однією з вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила документ в другому читанні на початку жовтня.

Загалом проєкт закону покликаний допомогти боротися з різними видами фінансового шахрайства, у тому числі і з дропами — людьми, які за оплату передають свої рахунки у користування третім особам, які потім використовуються для «відмивання» незаконних коштів. Детальніше про діяльність дропів та чому НБУ вирішив обмежити вихідні карткові P2P перекази — для фізичних осіб, читайте тут.

Також банки, оператори поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ отримали право на суміщення діяльності з надання фінансових платіжних послуг із діяльністю з надання послуг, що є допоміжними до платіжних послуг.

При цьому ще перед голосуванням у другому читанні було відхилено поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

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Інші нововведення

Закон дозволяє фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримання окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг, іншими словами миттєві кредитові перекази.

Водночас НБУ отримав право встановлювати вимоги до достатності, складових та розрахунку регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

Крім того, закон передбачає запровадження дистанційних інспекційних перевірок та збільшення розміру штрафів від НБУ до 5% від суми операцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Також законопроєкт дозволяє об’єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних донорів у валюті.

Ще одним пунктом є дозвіл НБУ продавати сільгоспземлі, які вони отримали як заставне майно і з яким нічого не могли зробити.

«За нашими оцінками, це дозволить НБУ заробити з продажу більше 90 млн грн, а отже на таку суму збільшиться їх прибуток, який потім буде перерахований в бюджет. Сума невелика, але в умовах тотального дефіциту важлива кожна копійка», — зазначає заступниця Комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 15 пункту 6, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до законодавства щодо створення реєстру «грошових мулів» або дропів для ефективнішої боротьби з ними.

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